ارتفاع اسعار النفط بالتزامن مع اجتماع "اوبك+"

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن مجموعة "أوبك+" ستستمر باستراتيجيتها الحالية، بطرح 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق في الشهر الأخير من العام الجاري.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" فقد "صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.76% إلى 83.09 دولار للبرميل"، فيما "ارتفعت العقود الآجلة للخام "برنت" بنسبة 2.82% إلى 84.30 دولار للبرميل".

ويأتي الارتفاع في وقت انطلق فيه اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث سوق النفط العالمية، ومن المتوقع أن يعيدوا تأكيد خططهم للإبقاء على زيادات الإمدادات الشهرية عند 400 ألف برميل يوميا.