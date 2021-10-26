المحلل السياسي والاقتصادي حيدر الموسوي: الحكومة تسرق موظفيها عبر قانون الضمان الصحي

اكد المحلل السياسي والاقتصادي حيدر الموسوي، اليوم الثلاثاء، ان هناك سرقة علنية تتعرض لها شريحة الموظفين والمتقاعدين عبر قانون الضمان الصحي الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء.

وقال الموسوي في تصريح لـ المعلومة/، ان” قانون الضمان الصحي سيخلق فجوة كبيرة وازمة حقيقية بين الحكومة وموظفيها في حال الإصرار على الاستمرار به”.

واشار الى انه “فقط في العراق يكون مثل هكذا قوانين إجبارية في ظل توفر منافسة قوية يفرضها القطاع الخاص فيما يخص المجال الطبي في العراق”.

ولفت الموسوي، الى أنه “من المعروف عالمياً أنه كلما ارتقت الخدمة الصحية كلما ازدادت التكاليف”، مبينا ان “الانتماء لصندوق الضمان الصحي يعتمد على فئة الموظفين بصورة عامة والذي يكون الاشتراك الشهري فيه بنسبة من رواتبهم”.