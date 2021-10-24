الصفحة الاقتصادية

استقرار أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية


شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، استقراراً في الأسواق المحلية.

حيث سجلت أسعار بيع الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

 

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