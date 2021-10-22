الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوياتها منذ سنوات


بقيت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ سنوات اليوم الجمعة، ما ساعد على تعويض بعض الخسائر السابقة في ساعات التداول الآسيوية في ظل مخاوف بشأن شح المعروض والمخزونات التي تغذي التوجهات الصعودية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 85.53 دولار للبرميل في الساعة 1335 بتوقيت جرينتش نزولا من أعلى مستوى في ثلاث سنوات يوم الخميس عند 86.10 دولار. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار، أو 1.3 بالمئة لتصل إلى 83.55 دولار للبرميل، وذلك على مقربة من أعلى مستوياتها في سبع سنوات والذي سجلته هذا الأسبوع. وتتجه هذه الفئة أيضا صعودا للأسبوع التاسع.

وتعززت الأسعار بفعل المخاوف بشأن نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، مما دفع بعض شركات توليد الطاقة إلى التحول من الغاز إلى زيت الوقود والديزل.

ومن المتوقع أن يكون الشتاء في معظم أنحاء الولايات المتحدة أكثر دفئا من المتوسط، وفقا لتوقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وتعزز وضع الخام الأمريكي هذا الأسبوع مع تطلع المستثمرين إلى انخفاض مخزونات الخام في مركز كاشينج لتخزين النفط بولاية أوكلاهوما.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض مخزونات الخام في كاشينج إلى 31.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

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