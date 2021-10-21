مصرف لبنان يعلن عقد اجتماع إيجابي مع صندوق النقد

أعلن مصرف لبنان، اليوم الخميس أنه عقد اجتماعا إيجابيا مع وفد من صندوق النقد الدولي، خصص للبحث في أولويات الحكومة لا سيما بالنسبة لمشروع اقتصادي شامل.

وقال مصرف لبنان في بيان: "عقد اجتماع اليوم بتاريخ 21/10/2021 لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بحضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام والمدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين ومستشارته مايا شويري".

وأكد أن "الاجتماع كان إيجابيا وتم البحث في أولويات الحكومة لا سيما بالنسبة لمشروع اقتصادي شامل".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أعلن قبل أيام إنجاز البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد، معربا عن أمله بأن يتم إقرار برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي.