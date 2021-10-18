الصفحة الاقتصادية

قفزة غير مسبوقة بأسعار النفط منذ سنوات


ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، اليوم الاثنين، مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كوفيد-19 .

وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتا أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 في المئة إلى 83.40 دولار للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2014.

وقد ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس بنسبة ثلاثة في المئة على الأقل الأسبوع الماضي.

وقال محللون من بنك ايه.إن.زد في مذكرة اليوم الاثنين، إنه ”من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود".

وأكدوا، إن “الأخبار التي أفادت بأن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم الشهر المقبل دعمت سوق وقود الطائرات، وتبع ذلك تحركات مماثلة في أستراليا وعبر آسيا“.

 

وأضافوا، أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يوميا في الربع الرابع.

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