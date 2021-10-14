الصفحة الاقتصادية

الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد بعد قرار أردوغان


انخفضت الليرة التركية لمستويات قياسية جديدة مقابل الدولار، اليوم الخميس، بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان مسؤولين كبار بالبنك المركزي.

وأقال أردوغان نائبي محافظ البنك المركزي، سميح تومين، وأوغور ناميك كوجوك، وكذلك عبد الله يافاس، عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك، بحسب الجريدة الرسمية. وعين طه جكمك نائبا لمحافظ البنك، ويوسف تونا عضوا في لجنة السياسة النقدية

وقالت تقارير وسائل الإعلام التركية إن كوجوك عارض قرار البنك الشهر الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة، نزولا عند طلب أردوغان بخفض معدلات الاقتراض لتعزيز النمو.

وينظر الاقتصاديون بشكل عام إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أنه حد للتضخم، لكن الرئيس التركي قال مرارا عكس ذلك، بأن ارتفاع معدل الفائدة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

تراجعت الليرة بنسبة 1% ليلا لتصل إلى 9.19 مقابل الدولار. وتم تداولها عند 9.14 مقابل الدولار في وقت مبكر من اليوم الخميس.

وفقدت الليرة نحو 19% من قيمتها منذ بداية العام.

وجاء التغيير في مسؤولي البنك بعد ساعات من اجتماع أردوغان مع محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو.

لم يتعاف الاقتصاد التركي بالكامل من أزمة العملة في 2018 عندما ضربته جائحة فيروس كورونا، ما تسبب في زيادة التضخم والبطالة.

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