وزير النفط : سعر برميل النفط ما بين 75 الى 80 دولار عادل للمنتج والمستهلك

قال وزير النفط العراقي إن سعر النفط بين 75 و 80 دولارا للبرميل سعر عادل للمنتجين والمستهلكين ، مضيفا أن بلاده تسعى لتوسيع طاقتها الإنتاجية والتصديرية في السنوات المقبلة.

ونقلت وكالة رويترز في تقرير عن وزير النفط احسان عبد الجبار قوله في منتدى معلومات الطاقة إن العراق يهدف إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا إلى ثمانية ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027″.

واضاف ان ” أن المحادثات مع شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون كورب بشأن تطوير حقل الناصرية النفطي ، الذي يقدر بحوالي 4.4 مليار برميل من الخام ، قد تتوصل إلى اتفاق نهائي في الأسابيع القليلة المقبلة”.

واوضح ان ” شركة النفط الوطنية ستمتلك حصة لا تقل عن 40٪ في الشراكة مع شركة توتال في مشروع تقوم الشركة الفرنسية بتطويره في البلاد، حيث ستقوم شركة توتال إنرجيز ببناء أربعة مشاريع للطاقة في جنوب العراق بموجب اتفاق قيمته 27 مليار دولار تم توقيعه في بغداد الشهر الماضي”.

يشار الى ان ” اسعار النفط تداولت فوق 83 دولارا للبرميل ،اليوم الاربعاء، وهو أعلى مستوى لها منذ تشرين الاول عام 2018 ، وسط أزمة طاقة عالمية وقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بالتمسك بزيادة طفيفة في الإنتاج الشهر المقبل”.