إيران تكشف عن قيمة الصادرات للعراق خلال خمسة أشهر

أكد رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، تسجيل الصادرات السلع للعراق نموا بين 28 الى 30 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية الجارية فترة 21 آذار حتى 20 آب 2021.

وقدّر " يحيى آل اسحاق في تصريح نقلته وكالة "إيلنا" الإيرانية اليوم الاربعاء، قيمة الصادرات للعراق في النصف الاول بين 5 الى 6 مليارات دولار.

وأستطرد أن حجم التبادل التجاري الايراني العراقي في السنة المالية المنتهية 20 آذار 2021 كان قد سجل نحو 8 مليارات دولار.