المالية النيابية: الحكومة أخفقت باعداد موازنة 2022

اكدت اللجنة المالية النيابية , الأربعاء , ان الحكومة أخفقت باعداد موازنة العام المقبل والتي يفترض ان يتم المصادقة عليها في الأول من تشرين الحالي , مبينا ان حكومة الكاظمي ستنتهي اعمالها بعد أيام قليلة جدا وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال .

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” حكومة الكاظمي أخفقت باعداد موازنة عام 2022 والمصادقة عليها قبل ان تتحول الى حكومة تصريف اعمال ” , مبينا انه ” من المفترض ان تنتهي الحكومة من اعداد الموازنة والمصادقة عليها في الأول من تشرين ” .

وأضاف كوجر، ان ” المدة المتبقية لعمر الحكومة بكامل الصلاحيات ستنتهي بعد أيام معدودة وبالتالي فان الموازنة للعام المقبل ستكون من مسؤولية الحكومة المقبلة وهذا سيؤدي الى تأخير إقرار الموازنة للعام المقبل الى حين التصويت على الرئاسات الثلاث ووزراء الحكومة الجديدة”.

وكان مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اكد أن تمرير الموازنة من قبل الحكومة الحالية صعب جدا ولاتوجد إمكانية لتمريرها بهذا الظرف القصير مع اقتراب الموعد الانتخابي وانها معدة ومهيأة بشكل جيد كمشروع قانون