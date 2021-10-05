الصفحة الاقتصادية

النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات


ارتفعت أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في 3 سنوات بعد إعلان تجمع “أوبك+” أنه سيلتزم بالاتفاق القائم بشأن الزيادة التدريجية في إنتاج النفط.

وارتفع خام برنت فوق 81 دولارا للبرميل وسط أنباء عن استمرار المجموعة في خطتها لزيادة الإنتاج تدريجيا، بدلا من تقديم المزيد من الإمدادات إلى السوق.

وقالت المنظمة في بيان أعقب محادثات وزارية عبر الإنترنت إنها “شددت مجددا على الالتزام بخطة ضبط الإنتاج”، في إشارة إلى اتفاق سابق تضخ بموجبه 400 ألف برميل يوميا إضافية إلى السوق خلال نوفمبر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر لم تسمها إن “هناك دعوات لمزيد من زيادة الإنتاج من جانب أوبك+ … نخشى من الموجة الرابعة من كورونا، لا أحد يريد القيام بأي تحركات كبيرة”.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عقب المحادثات: “سنراقب الوضع، وكما نعلم فإن الطلب ينخفض عادة في الربع الرابع”، مضيفا أنه يعتقد بأن السوق متوازنة الآن.

 

واتفقت المجموعة في يوليو على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل 2022 على الأقل للتخلص تدريجيا من تخفيضات تبلغ 5.8 مليون برميل يوميا.

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