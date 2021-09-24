المالية النيابية: الاقليم لم يسلم اموال العائدات من النفط والمنافذ منذ بداية العام

كشف عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، الجمعة، عن امتناع اقليم كردستان من تسليم النفط والعائدات الخاصة بالمنافذ الحدودية منذ بداية العام الجاري، المفاوض الكردي نجح بحصوله على الاموال دون تسليم شيء لبغداد

وقال السعداوي في تصريح متلفز ان “الاقليم لم يسلم عائدات النفط الى شركة سومو وان الاموال التي ترسل للاقليم شهريا تعد مخالفة قانونية ونسميها”خاوة”.

واضاف ان ” المفاوض الكردي نجح بحصوله على الاموال دون تسليم شيء لبغداد وان ديوان الرقابة الاتحادي منع من الدخول الى الاقليم لتدقيق البيانات في دوائره”.

واوضح السعداوي ان ” اكثر من مليون و 250 الف موظف موجود في الاقليم وان عدد السكان داخل الاقليم يزداد بشكل خيالي ويجب التدقيق في ذلك وان عدد الموظفين والمدراء العاميين ومقاتلي البيشمركة غير معلوم في الاقليم “.