الصفحة الاقتصادية

"بلومبرغ": عائلة آل سعود تتراجع إلى المرتبة الخامسة ضمن تصنيف عالمي


نشرت وكالة "بلومبرغ" مؤخرا تصنيفا لأغنى 25 عائلة في مستوى العالم في عام 2021، ويضم التصنيف عائلة عربية واحدة، وهي آل سعود، العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لتقرير "بلومبرغ" فقد جاءت عائلة آل سعود في المرتبة الخامسة ضمن تصنيف 2021 بثروة تقدر بنحو 100 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن إجمالي ثروة آل سعود نما بحوالي 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2020، إلا أن ترتيب عائلة آل سعود في التصنيف تراجع إلى المرتبة الخامسة.

وكانت عائلة آل سعود قد جاءت في المرتبة الرابعة ضمن تصنيف العام 2020، حينها قدرت ثروة العائلة السعودية بنحو 95 مليار دولار.

وفيما يلي ترتيب أغنى 5 عائلات ضمن تصنيف 2021:

- عائلة والتون الأمريكية: تملك سلسلة متاجر "ولمارت" في الولايات المتحدة، والتي تعد الأكبر في العالم، وتقدر ثروة العائلة 238.2 مليار دولار. 

- عائلة مارس الأمريكية: العائلة المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "مارس"، وتقدر ثروة العائلة بـ141.9 مليار دولار. 

- عائلة كوتش الأمريكية: تبلغ ثروة العائلة حوالي 124.4 دولار.

- عائلة هيرميس: تختص العائلة تجارة البضائع الفاخرة، وتبلغ ثروة العائلة 111.6 مليار دولار.

- عائلة آل سعود: تقدر الثروة بحوالي 100 مليار دولار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"بلومبرغ": عائلة آل سعود تتراجع إلى المرتبة الخامسة ضمن تصنيف عالمي
الليرة التركية تهبط الى أدنى مستوياتها في 3 أشهر
أسعار النفط تعاود ارتفاعها
الاقتراض الاضطراري
مشروعان اقتصاديان يتنافسان في الانتخابات البرلمانية 
قرار جديد من وزارة الزراعة بشأن بيض المائدة
بالتفاصيل.. هكذا تسببت شركة أمريكية بخسائر فادحة لقطاع الكهرباء في العراق
أوبك تعلن موافقتها على إقامة مؤتمرها التأسيسي في العراق العام المقبل
الحامدي: الحكومة اغرقت البلاد بالديون الداخلية والخارجية
الامام علي عليه السلام والاقتصاد..
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك