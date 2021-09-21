الصفحة الاقتصادية

قرار جديد من وزارة الزراعة بشأن بيض المائدة


اعلنت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، عن المباشرة باستيراد بيض المائدة لسد حاجة السوق المحلية ومن خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان إن "الوزارة في الوقت الذي تحمي فيه المنتج المحلي فإنها تحمي المستهلك ونظرا لارتفاع أسعار بيض المائدة في الاسواق المحلية ولاجل استقرار الاسعار بشكل مناسب للمواطن باشرت الوزارة ومن خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية إحدى شركات الوزارة وبشكل حصري باستيراد بيض المائدة".

واضاف ان "عملية التجهيز ستكون للمراكز التسويقية والجمعيات التعاونية ودوائر الدولة"، موضحا ان "هذا القرار سيسهم في استقرار الاسعار من جانب وحماية المنتج المحلي، فضلا ان عملية الاستيراد مسيطر عليها من قبل الوزارة ولا تسهم في عملية الاغراق السوقي وانما فقط لاستقرار الاسعار عند الحد المناسب".

وتابع ان "الوزارة ستواصل دعم قطاع الدواجن من اجل زيادة الانتاج وصولا الى الاكتفاء الذاتي" .

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