الصفحة الاقتصادية

أوبك تعلن موافقتها على إقامة مؤتمرها التأسيسي في العراق العام المقبل


أعلنت منظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، عن موافقتها على إقامة مؤتمرها التأسيسي في العراق العام المقبل.

وقال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في رسالة وجهها إلى جميع رؤساء وفود الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء، إن"العراق سيستضيف الذكرى الستين لتأسيس المنظمة في الربع الأول من العام 2022".

وأضاف باركيندو أن "وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل أبلغني باستعداد العراق ورغبته وقدرته على استضافة المؤتمر التأسيسي، بعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة".

وتابع أن "الأمانة العامة لمنظمة أوبك تتباحث مع وزارة النفط لضمان ترتيب جميع المتطلبات اللوجستية والتحضيرية اللازمة"، لافتاً الى "أننا نتطلع لرؤيتكم في العراق بمطلع العام 2022".

وأعلن باركيندو، في 30 حزيران الماضي، أن حكومة العراق وافقت على استضافة الذكرى الستين لتأسيس أوبك في 30 ايلول 2021، بقاعة الشعب في بغداد، إلا أن وزير النفط أعلن عن تأجيل عقد المؤتمر عبر خطاب إلى اوبك.

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