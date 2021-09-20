الصفحة الاقتصادية

الحامدي: الحكومة اغرقت البلاد بالديون الداخلية والخارجية


اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، إن الحكومة فشلت في التطوير الاقتصادي للبلد.

وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح صحفي إن ” الحكومة صدعت رؤوسنا بالورقة البيضاء والتصويت عليها وبالتالي فشلت هي وورقتها في الحفاظ او التطور الاقتصادي”.

وأضافت أن ” الحكومة أغرقت البلد بالديون الداخلية والخارجية ورفعت سعر الصرف الدولار واستهدفت المواطن الفقيرة والعوائل المتعففة “.

بينت أن ” رفع سعر الصرف كان بحجة المحافظة على رصيد البنك المركزي والحفاظ على العملة الصعبة ولكن نجد أن البنك المركزي لم يستطع المحافظة على شيء”.

يذكر أن الحكومة رفعت سعر الصرف الدولار منذ اشهر ما انتج ارتفاع كبيرة في الاسواق المحلية والمواد الغذائية والتجارية

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