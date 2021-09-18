توضيح هام من شركة توزيع المنتجات النفطية حول انباء رفع اسعار الوقود

أوضحت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، حقيقة رفع اسعار النفط الاسود المجهز الى معامل الطابوق والجص.

وقال وكيل اول المدير العام بشركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود في بيان "تنفي شركة توزيع المنتجات النفطية اي رفع لاسعار النفط الاسود المجهز الى معامل الطابوق والجص وتبين ان الاسعار المعتمدة حاليا هي ذاتها الاسعار القديمة ولا يوجد تغيير فيها".

واضاف، "تؤكد الشركة ان السعر المعتمد من النفط الاسود ١٠٠ الف دينار للطن الواحد بما يعادل ١٠٠ دينار للتر". وتابع، ان "الشركة تشير الى انها ابلغت اصحاب معامل الطابوق والجص بالمباشرة بالقطع والتجهيز بالاسعار المعتمدة وكما مبين اعلاه".