الصفحة الاقتصادية

اسعار النفط ترتفع فوق 74 دولارا


قفزت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وبفضل توقعات بتعافي الطلب مع اتساع انتشار اللقاحات.

وارتفع خام برنت 44 سنتا ، أو 0.60 بالمئة ، إلى 74.04 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:09 بتوقيت جرينتش ، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا ، أو 0.58 بالمئة، إلى 70.87 دولارًا للبرميل.

وتراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 5.4 مليون برميل للأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر/ ايلول في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقًا لمصدرين بالسوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، بعد أن أغلق إعصار إيدا العديد من مصافي التكرير وإنتاج التنقيب البحري.

في غضون ذلك ، قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) يوم الثلاثاء ، بعد تراجع الطلب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار نوع دلتا من فيروس كورونا وتجدد القيود الوبائية ، إنه من المقرر أن يؤدي طرح اللقاح إلى انتعاش، ويساعد أيضًا في رفع الأسعار.

 

غير أن تفاصيل خطط الصين لبيع الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية ضغطت على الأسعار، حيث قالت إدارة الاحتياطيات الحكومية الصينية إنها ستبيع 7.4 مليون برميل من الخام بالمزاد يوم 24 سبتمبر/ ايلول.

 

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