لوك اويل: اوبك حريصة على ابقاء سعر النفط ما بين 65 الى 75 دولارا للبرميل

اكد رئيس شركة لوك اويل الروسية العملاقة للنفط ثاني اكبر منتج للنفط في روسيا فاجيت اليكبيروف، الثلاثاء، ان اسعار النفط التي تتراوح بين 65 الى 75 دولارا للبرميل كانت مريحة للمستهلكين وأن مجموعة أوبك + من الدول المنتجة للنفط كانت تسعى جاهدة للحفاظ على هذا النطاق السعري من خلال تنظيم الإنتاج.

ونقلت وكالة رويترز في تقرير عن اليكبيروف قوله إن “القيود على إنتاج النفط ستعتمد على ظروف السوق، ويمكن ان يختلف الانتاج تبعا للاوضاع”.

واضاف انه ” “في الوقت الحالي ، سيكون شهر ايلول من عام 2022 علامة فارقة عندما يجب التخلص التدريجي من القيود، حيث تمتلك الشركة ما يصل إلى 90 ألف برميل يوميًا من الإنتاج المعطل ، والذي نأمل أن يحتاجه السوق”.

وكانت شركة لوك أويل قد قالت في وقت سابق إنها قد تخفض حصتها في مشروع غرب القرنة الثاني النفطي بالعراق، فيما قال اليكبيروف إن” لوك أويل لا تزال تجري محادثات مع الحكومة العراقية للبقاء مشاركة في المشروع”.

واشار الى أن ” تشكيل حقل اليمامة في حقل غرب القرنة 2 ثبت أنه من الصعب استغلاله لأنه يحتوي على مستويات عالية من كبريتيد الهيدروجين”.