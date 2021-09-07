الصفحة الاقتصادية

لوك اويل: اوبك حريصة على ابقاء سعر النفط ما بين 65 الى 75 دولارا للبرميل


اكد رئيس شركة لوك اويل الروسية العملاقة للنفط ثاني اكبر منتج للنفط في روسيا فاجيت اليكبيروف، الثلاثاء، ان اسعار النفط التي تتراوح بين 65 الى 75 دولارا للبرميل كانت مريحة للمستهلكين وأن مجموعة أوبك + من الدول المنتجة للنفط كانت تسعى جاهدة للحفاظ على هذا النطاق السعري من خلال تنظيم الإنتاج.

ونقلت وكالة رويترز في تقرير  عن اليكبيروف قوله إن “القيود على إنتاج النفط ستعتمد على ظروف السوق، ويمكن ان يختلف الانتاج تبعا للاوضاع”.

واضاف انه ” “في الوقت الحالي ، سيكون شهر ايلول من عام 2022 علامة فارقة عندما يجب التخلص التدريجي من القيود، حيث تمتلك الشركة ما يصل إلى 90 ألف برميل يوميًا من الإنتاج المعطل ، والذي نأمل أن يحتاجه السوق”.

وكانت شركة لوك أويل قد قالت في وقت سابق إنها قد تخفض حصتها في مشروع غرب القرنة الثاني النفطي بالعراق، فيما قال اليكبيروف إن” لوك أويل لا تزال تجري محادثات مع الحكومة العراقية للبقاء مشاركة في المشروع”.

واشار الى أن ” تشكيل حقل اليمامة في حقل غرب القرنة 2 ثبت أنه من الصعب استغلاله لأنه يحتوي على مستويات عالية من كبريتيد الهيدروجين”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لوك اويل: اوبك حريصة على ابقاء سعر النفط ما بين 65 الى 75 دولارا للبرميل
التنوع الاقتصادي
بعد اصطدامها بجدار الانتخابات.. ترجيحات بترحيل موازنة 2022 الى البرلمان المقبل
استقرار أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية
اسعار النفط ترتفع مجددا
نظرة اقتصادية في قانون التجنيد الالزامي
وزارة النفط تعلن صادرات وواردات شهر آب
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اسعار النفط ترتفع بفعل تأثيرات "اعصار ايدا"
المالية تناقش تحديد سقوف الإنفاق ضمن موارنة العام ٢٠٢٢
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
مجد ظاهر جلوب : ارجو من هيئة نزاهة ان تلتفت لفساد مديرية رصافه الاولى وخاصتا حسابات والترفيعات وعلاوة من ٢٠٠٤ متعينه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
عمار عودة جاسم الموسوي : أخي الفاضل يجب أن تتصف بالموضعية لأنك جانبت الصواب كثيرا لعدة أسباب : أولا: حكمت على الحادثة ...
الموضوع :
رواية الأسد الذي حمى جسد الإمام الحسين هل هي حقيقة أم من وحي الخيال.؟!
زيد مغير : اهم شيء يثبت ان المسؤول شريف و غيور ومحب للوطن والشعب هو ان يعدم كل المجرمين الإرهابيين ...
الموضوع :
جميع قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم
جاسم الأسدي : احسنت اخي العزيز ...
الموضوع :
الكل متجاوز على املاك الدولة فلماذا المواطن فقط..؟ 
سلوي الحاج ادريس : انا لله وانا اليه راجعون يارب اسالك ان ترحمه الشهيده رقيهو ابيها الزبيح شهداء الاسلام وتجمعهما في ...
الموضوع :
قصة السيدة رقية بنت الإمام الحسين(عليهما السلام)... وكيف أصبحت ملاذاً للتوابين وطالبي الحوائج؟!
مواطنة : احسنتم النشر والاشارة فنحن نضيع اكبر فرصة لتدوين التاريخ المعاصر حيث لا اعلام يسلط الضوء الا ما ...
الموضوع :
في ذكرى من ثرمته مثرمة البعث في عاشوراء..!
سعد كامل : نحن نتحدي اي كاتب ان يأتِ بنص يشير فيه غاندي بأنه أطلع على حياة الحسين بدقة، أو ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
يوسف عبدالله : السلام عليك ياسيدي ويامولاي موسى بن جعفر والسلام على جدتك الزهراء وجدك المصطفى وجدك امير المؤمنين علي ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
عباس حميد الاسدي : لبيك سيدي يا ابا عبدالله ارزقني بالمال كي اوفق لخدمة الحسين ع ...
الموضوع :
لُبابة والدور المغيب في كربلاء....
ابراهيم العراقي - هولندا : بسم الله -- هذه ليست مقالة بل هي رؤوس اقلام وخطوط عريضة لكتاب او على الاقل كتيب ...
الموضوع :
ماهي حقيقة التشيع العلوي والتشيع الصفوي؟!
فيسبوك