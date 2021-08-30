الصفحة الاقتصادية

اسعار النفط ترتفع بفعل تأثيرات "اعصار ايدا"


ارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المئة، اليوم الاثنين، بعد أن اجتاح إعصار إيدا القوي خليج المكسيك؛ ما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2 في المئة إلى 73.54 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ0001 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعدت أكثر من 11 في المئة الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8 في المئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلا من عشرة في المئة الأسبوع الماضي.

وكانت شركات الطاقة أوقفت بحلول السبت 91 في المئة من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وفقا ل‍مكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وذلك مع اتجاه إيدا صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.

وقالت هيئة تنظيمية إن ”شركات النفط والغاز أخلت 290 منشأة بحرية ونقلت 11 سفينة حفر بعيدا عن طريق الخطر بحلول منتصف نهار السبت“.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن إيدا ضرب الساحل بالقرب من بورت فورشون بولاية لويزيانا، مركز صناعة الطاقة البحرية في الخليج، في الساعة الـ11:55 صباحا بتوقيت وسط الولايات المتحدة الـ(16:55 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد بعد أن بات إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة.

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اسعار النفط ترتفع بفعل تأثيرات "اعصار ايدا"
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