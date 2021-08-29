الصفحة الاقتصادية

أربيل: بغداد سترسل 200 مليار أخرى الى الإقليم


كشف عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان بهجت علي، الأحد، عن إرسال الحكومة الاتحادية في بغداد لدفعة جديدة ستخصص لرواتب الموظفين.

وقال علي في حديث صحفي إنه “خلال الأسبوع المقبل سيتم إرسال مبلغ 200 مليار دينار، ستكون مخصصة لرواتب الموظفين في الإقليم”.

وأضاف أن “هناك 30 مليار دينار سترسل للإقليم مخصصة للفلاحين الذين سلموا محاصيلهم الزراعية للسنوات السابقة بواقع 10 مليار دينار لكل محافظة من محافظات الإقليم”.

وترفض حكومة إقليم كردستان تسليم كميات النفط المتفق عليها في قانون الموازنة، فيما تقوم بغداد بإرسال الأموال، في الوقت الذي تعتبر قوى سياسية هذا الأمر مخالفة قانونية.

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