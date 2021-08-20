الصفحة الاقتصادية

اسعار النفط ترتفع من ادنى مستوى لها في 3 اشهر


ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر ، لكنها ما تزال في طريقها لخسارة أسبوعية تزيد عن 5 ٪ حيث أدت عمليات الإغلاق الجديدة في البلدان التي تواجه حالات ارتفاع في متغير دلتا إلى إضعاف توقعات الطلب على الوقود.

كما أثر النفور الواسع للمخاطرة بين المستثمرين على النفط حيث قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفكر في خفض التحفيز هذا العام. اقرأ أكثر

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.77 دولاراً للبرميل بعد أن هبطت 2.6 بالمئة يوم الخميس إلى أدنى مستوى إغلاق منذ مايو أيار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا أو 0.6٪ إلى 64.09 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 2.7٪ يوم الخميس.

وفرضت الصين قيودًا جديدة من خلال سياسة "عدم التسامح مطلقًا" مع فيروس كورونا ، مما يؤثر على سلاسل الشحن والإمداد العالمية ، وفرضت الولايات المتحدة والصين قيودًا متبادلة على سعة الطيران.

وفي الوقت نفسه ، أدى تفشي متغيرات دلتا في أستراليا ونيوزيلندا إلى عمليات إغلاق صارمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اسعار النفط ترتفع من ادنى مستوى لها في 3 اشهر
الضريبة عقد إجتماعي، فأين ذهب؟!
أسعار النفط تتماسك فوق الـ70 دولاراً للبرميل
العام والمختلط والخاص
كفوا عن الاقتراض من البنك الدولي
أسعار النفط تنخفض تحت الـ70 دولاراً للبرميل
الطاقة الامريكية: اسعار النفط ستبقى عند الـ72 دولار للبرميل
وزير النفط : نخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل بنهاية 2027
ارتفاع اسعار النفط
النفط وأوبك والإقليم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.82
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك