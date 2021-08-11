أسعار النفط تنخفض تحت الـ70 دولاراً للبرميل

انخفضت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل اليوم، إذ تعرضت لضغوط بعد أن طالب البيت الأبيض "أوبك" وحلفاءها بتعزيز الإنتاج، في مسعى لكبح ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 13:55 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.14% إلى 67.51 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.02% إلى 69.91 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".