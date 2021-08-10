الصفحة الاقتصادية

ارتفاع اسعار النفط


ارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 1%، الثلاثاء، لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة حين بلغت الأسعار أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، لكن المكاسب كانت محدودة على الأرجح بفعل مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وفرض قيود في الصين سيؤثران سلبا على طلب الوقود.

وصعد خام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 69.88 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ06:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 2.3% أمس الإثنين. وصعد الخام الأمريكي 99 سنتا أو 1.5% إلى 67.47 دولار للبرميل، بعد أن هوى 2.6% في الجلسة السابقة.

وأعلنت الصين اليوم عن المزيد من إصابات كوفيد-19 في أحدث تفش للمرض الذي كشِف النقاب عنه في البلاد للمرة الأولى في أواخر 2019، فيما يقول محللون إنه ”أكبر اختبار تواجهه إستراتيجية بكين للوصول بالإصابات إلى صفر“.

وعززت بعض المدن في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إجراء اختبارات واسعة مع سعي السلطات لوقف العدوى المنقولة محليا للسلالة دلتا من فيروس كورونا.

ويقول محللون إن ””مجلس الشيوخ الأمريكي يتأهب للتصويت على تمرير مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار في وقت لاحق اليوم“، الذي إذا جرى تمريره سيعزز الاقتصاد والطلب على المنتجات النفطية.

لكن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 يلحق الضرر بآفاق النمو الاقتصادي والاستهلاك بوجه عام.

وقال مركز ”إيه.إن.زد“ للأبحاث في مذكرة ”المستثمرون يطرحون تساؤلات _أيضا_ بشأن التعافي في الولايات المتحدة في ظل ارتفاع أرقام الإصابات“. ويشهد السفر جوا في الولايات المتحدة حالة من الركود لقرابة شهرين في ظل القيود الجارية على السفر

لكن استطلاعا أوليا أجرته ””رويترز“ أمس الإثنين، أظهر أن مخزونات الخام والبنزين والمنتجات البترولية الأخرى في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح الأسبوع الماضي، فيما من المتوقع أن تتراجع مخزونات البنزين للفترة الرابعة على التوالي.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام انخفضت بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من آب/ أغسطس، وفقا لمتوسط تقديرات ستة محللين استطلعت ””رويترز“ آراءهم.

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