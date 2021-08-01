شركة روسية عملاقة تتراجع عن قرارها بالخروج من العراق

اعلن موقع "بلومبيرغ” الامريكي، الاحد، أن شركة لوك أويل الروسية تراجعت عن قرارها ببيع حصتها في حقل غرب القرنة -2 في الجنوب للشركات الصينية.

وكان وزير النفط احسان، عبد الجبار، قد اعلن في وقت سابق عن اجراء "محادثات مع الشركة منذ ستة أشهر لإقناعها بإلغاء قرارها المتمثل بالأنسحاب من العمل، وقد ساهمت هذا المحادثات في قرار شركة لوك أويل بعدم بيع حصتها لعدد من الشركات".

وأضاف أن "فهم دوافع الشركة واهدافها ساعد في وضع حل لبعض المشاكل بالتنسيق مع وزارة النفط".

وفي وقت سابق، أرسلت شركة لوك أويل إلى الوزارة بيان رسمي يوضح خطتها لبيع حصتها إلى الشركات الصينية، والسبب أن "الاستثمار في العراق غير مناسب لكبار المستثمرين وأنهم إما يبحثون عن أسواق أخرى أو شركاء في الطاقة المتجددة"، بحسب قولها.