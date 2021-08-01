ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي بشكل طفيف، يوم الاحد، مع اغلاق البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد .

وقال مصدر صحفي، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اغلقت، مساء اليوم، في بغداد على 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما سجل الدولار صباح هذا اليوم 147700 دينار مقابل 100دولار.

واشار المصدر إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً، بينما بلغت اسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.