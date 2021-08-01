الصفحة الاقتصادية

النفط تعلن احصائية الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي


أعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، حسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وذكرت شركة تسويق النفط" سومو" في بيان ؛ ان "كمية الصادرات من النفط الخام لشهر تموز بلغت (90) مليونا (467) الفا و(794) برميلاً، بإيرادات بلغت (6) مليار و(513) الفا و (792) دولارات".

وأضافت، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (87) مليونا و(455) الفا و (359) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(12) ألفا و(435) برميلا".

واشارت الى، ان "معدل الصادرات اليومية مليونين و(918) ألف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (72) دولارا".

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