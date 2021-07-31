الصفحة الاقتصادية

خبير: الأردن يسجل أعلى زيادة بسعر البنزين في تاريخه


أشار الباحث الاقتصادي الأردني عامر الشوبكي إلى أن الحكومة الأردنية رفعت أسعار البنزين 25% منذ مطلع العام الجاري، ليسجل بذلك أعلى سعر له في تاريخ البلاد.

وقال: "وصل مجموع هذه الارتفاعات منذ بداية العام الحالي ولغاية اليوم على مادة البنزين 90 إلى 16.5 قرش على كل لتر وبنسبة 25% ليصل سعر التنكة (20 لترا) إلى 16.6 دينار".

وتابع: "ستشهد الأسواق الأردنية اعتبارا من يوم غد مع بدء تنفيذ التسعيرة الجديدة للمشتقات النفطية أعلى سعر تاريخي يسجل للبنزين 95 في تاريخ الأردن".

أما عن البنزين 95، فوصل مجموع الارتفاع إلى 19 قرشا على كل لتر وبنسبة ارتفاع 22% ليصل سعر التنكة إلى 21.4 دينار.

وبخصوص السولار والجاز ارتفع بمجموع 14.5 قرش على كل لتر وبنسبة ارتفاع 31% ليصل سعر التنكة للسولار والكاز الى 12.3 دينار.

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خبير: الأردن يسجل أعلى زيادة بسعر البنزين في تاريخه
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