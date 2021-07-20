الصفحة الاقتصادية

النفط يعاود الارتفاع بعد هبوط سببه اتفاق اوبك وتفشي "دلتا"


ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن هبطت نحو 7 بالمئة في الجلسة السابقة وسط تراجع أوسع في السوق قادته مخاوف من تزايد إصابات بكوفيد -19، والتي جاءت في الوقت الذي وقع فيه المنتجون اتفاق توريد جديد.

وزاد خام برنت 20 سنتا إلى 68.82 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:12 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع عقد الخام الأمريكي ، 26 سنتًا إلى 66.61 دولارًا للبرميل.

وانخفضت اسعار النفط بشكل كبير بعد أن توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، تسمى أوبك +، إلى حل وسط يوم الأحد لزيادة الإنتاج.

وقال مسؤولون أميركيون يوم الجمعة إن نوع دلتا من COVID-19، الذي يعد معديًا بشكل أكبر من الأنواع السابقة، هو الآن السلالة المهيمنة في جميع أنحاء العالم ما يزيد من احتمال حدوث المزيد من الإغلاق الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالطلب على المنتجات النفطية.

يزيل اتفاق أوبك + المزيد من قيود العرض التي دعمت السوق لمدة عام. تحتفظ أوبك + بحوالي 5.8 مليون برميل من النفط الخام يوميًا خارج السوق ، وهو رقم سينخفض بمقدار مليوني برميل يوميًا بنهاية عام 2021.

 

وعلى الرغم من المخاوف الأخيرة من فيروس كورونا COVID-19 وانخفاض أسعار الخام، يتوقع بعض المحللين امتصاص الإمدادات المتزايدة من خلال العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي.

 

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