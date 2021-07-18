الصفحة الاقتصادية

بعد اجتماع اوبك .. النفط تعلن عن زيادة بـ "400 " الف برميل يوميا


اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الاحد، عن زيادة بـ "400 " الف برميل يوميا، موضحا ان السوق النفطية شهدت تحسناُ في الطلب وتراجعاً في الفائض والمخزون.

وقالت الوزارة في بيان ان "السوق النفطية شهدت تحسناُ في الطلب وتراجعاً في الفائض والمخزون، وان هناك زيادة تدريجية بإضافة "400 " الف برميل باليوم ، جاء ذلك بعد اختتام الاجتماع الوزاري التاسع عشر لأوبك بلاس الذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية".

واضاف ان "وزير النفط أشاد بتعاون والتزام الدول المنتجة للنفط من أعضاء منظمة أوبك والمتحالفين معها من خارجها حيث بلغت نسبة الالتزام في حزيران الماضي " 113 % " بما فيها "المكسيك " ، وهذا يؤكد حرص الجميع على تجاوز التحديات التي تواجه السوق النفطية بنجاح" .

وأكد وزير النفط أن "الاجتماع أكد على تعزيز التعاون الجماعي ، والاشادة بامتثال الدول للاتفاق ، والتطور الايجابي في زيادة الطلب على الخام ،فضلاً عن تراجع المخزونات والفائض النفطي وهذا مؤشر ايجابي مؤثر، واشار اسماعيل الى اهمية الاجراءات الصحية التي اتخذتها دول العالم ، وارتفاع نسبة برامج التلقيح حيث أسهم ذلك في الانتعاش الاقتصادي وعودة النشاط الاجتماعي تدريجياً ".

واوضح اسماعيل، أن "الاجتماع إعاد التأكيد على إطار إعلان التعاون الموقع في 10 كانون الأول 2016 والمصادقة عليه في الاجتماعات اللاحقة ، بما في ذلك الموقع في 12 نيسان 2020"،حيث قرر تمديد قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك والمنتجين المستقلين نيسان 2020 حتى 31 كانون الاول 2022".

من جانبه قال مدير عام شركة تسويق النفط سومو" علاء الياسري أن الاجتماع قرر تعديل الإنتاج الإجمالي باضافة زيادة تدريجية بمقدار" 400 "الف برميل في اليوم شهرياً أعتباراً من آب 2021 "، وسيتم تقييم تطورات السوق وأداء الدول المنتجة في شهر كانون الاول2021 وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب من قبل الدول المنتجة ،مع التاكيد على الاستمرار بالالتزام بآلية عقد اجتماعات وزارية شهرية لمنظمة أوبك ووالمتحالفين معها من خارجها طوال مدة إعلان اتفاقية اعلان التعاون لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرار بشأن تعديلات مستوى الإنتاج للشهر التالي مع السعي لإنهاء تعديلات الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر-ايلول 2022 "،اعتبارًا من الأول من ايار 2022 سيعتمد انتاج مرجعي جديد لبعض دول أوبك + وبضمنها العراق ، مع إعادة التأكيد على أهمية الالتزام الكامل والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية سبتمبر 2021 مع الاخذ بنظر الاعتبار التعويضات وفقًا لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنظمة أوبك+".

وقرر الاجتماع عقد الاجتماع الوزاري العشرين لمنظمة أوبك وغير الأعضاء في مقر منظمة أوبك في الاول من ايلول 2021.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد اجتماع اوبك .. النفط تعلن عن زيادة بـ "400 " الف برميل يوميا
أوبك+ تتفق على زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا
الإمارات والسعودية تتوصلان لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط
ارتفاع قياسي للدولار أمام الليرة اللبنانية
الاقتصاد النيابية: سوق العراق للاوراق المالية عبارة عن غسيل اموال ومخدرات
مطالبات نيابية للحكومة باتخاذ سياسة مالية شفافة بشأن الإيرادات النفطية الفائضة
اقتصادي: سنشهد ازمة كبيرة في العام المقبل اذا استمر الدولار بسعره الحالي
ميزان الصادرات..
"أوبك+": الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر كما هو
الاغتيال الاقتصادي للأمم السياسات الاقتصادية للتحكم في الأضعف
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
ابواحمد من النجف الاشرف : وجدت في وكالتكم اغلب الكتاب كتاباتهم وطنيه واخرين من المتدينين ومثقفين ومن عندهم غيره على وطنهم وناسهم ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
عراقي - هولندا : بسم الله -- ويمكرون ويمكر الله -- وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ -- اللهم ...
الموضوع :
خارطة التحالفات الإنتخابية القادمة في لبنان والطلاق الغير مُتوَقَّع
االعراقي - من هولندا : بسم الله كما يقاتل المجاهد بجسمه ويسكب دمه في سبيل الله ليلقى الله شهيدا حيا , تقاتل ...
الموضوع :
سراب جنة وهم الازدهار الأميركي
سجى : لم تحدد المسؤول المباشر في مقالتكم عن الأحداث في كلا الحادثتين،،، وهل كما يدعى جهات خارجيه السبب ...
الموضوع :
♦️ لماذا احترقت مسشفى الحسين التعليمي؟!♦️
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
فيسبوك