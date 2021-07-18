الصفحة الاقتصادية

أوبك+ تتفق على زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا


اتفقت دول اوبك+، اليوم الاحد، على زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا، وكذلك حصة انتاج العراق والكويت بواقع 150 الف برميل يوميا .

وذكرت وكالة رويترز ان "أوبك+ اتفقت على زيادة حصة الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يوميا وزيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا".

واضافت أن "أوبك+ اتفقت ايضا على زيادة تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من آب، كما وافقت على استخدام حصص الإنتاج الجديدة من آيار 2022".

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