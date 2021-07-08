الصفحة الاقتصادية

الاقتصاد النيابية: سوق العراق للاوراق المالية عبارة عن غسيل اموال ومخدرات


اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سوق العراق للاوراق المالية، معتبرة إياها بأنها عبارة عن غسيل للاموال المسروقة والمخدرات. 

وقال عضو اللجنة النائب حامد الموسوي في حوار صحفي إن "سوق العراق للاوراق المالية عبارة عن غسيل للاموال المسروقة والمخدرات"، مطالبا الحكومة بـ"تشكيل مجلس لمحاسبة سوق العراق للاوراق المالية".

وأضاف الموسوي، أن "كل الحكومات المتعاقبة والحالية لم تكن جادة في استرداد الاموال المنهوبة"، مشيرا الى أن "بعض الاموال المهربة ذهبت الى دول ترتبط بعلاقات طيبة مع العراق".   

ولفت الى أن "اكثر من 100 مليار دولار محجوزة في الخارج وقسم منها استخدم لدعم الإرهاب"، مبينا أن "القانون المقدم من قبل رئيس الجمهورية لاسترداد الاموال لم يحقق اي شيء".

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