ارتفاع اسعار الدولار في البورصة والاسواق المحلية العراقية

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاربعاء، ارتفاعا طفيفا مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد ، 146.950 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي، بعدما سجلت امس خلال افتتاحها صباح أمس الثلاثاء 146.800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، الى 147.500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي.