الصفحة الاقتصادية

انخفاض سعر صرف الدولار في بغداد وخمسة محافظات اخرى


سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، انخفاضا جديـدا عند الاغـلاق، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد وخمسة محافظات اخرى.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم، في بورصة الكفاح المركزية ببغداد، 146.825 دينارا مقابل كل ورقة فئة 100 دولار. وبلغ سعر 100 دولار في بورصة الحارثية 146.875 دينار.

فيما سجلت اسعار بيع وشراء العملة في مكاتب الصيرفة والاسواق المحلية في بغداد تراجعاً جديداً، حيث بلغ سعر البيع 147.250 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، بينما بلغت اسعار الشراء 146.250 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

واما في بورصة اربيل فقد سجلت تراجعاً جديدا حيث بلغ سعر 100 دولار إلى 147.075 دينار، وفي بورصة البصرة سجل سعر 100 دولار 147,050 دينار، وفي بورصة محافظة الموصل سجل سعر 100 دولار 147.100 دينار.

وفي بورصة محافظة السليمانية سجل سعر 100 دولار 147,200 دينار. وفي بورصة محافظة دهوك سجل سعر 100 دولار 147,200 دينار.

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