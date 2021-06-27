سومو: الشركات النفطية الصينية الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية” سومو”، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال الشهر الماضي.

وذكرت “سومو” في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي اليوم الاحد، أن “الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل 32 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر آيار”.

وأضافت أن “الشركات الهندية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 7 شركات، تلتها الشركات الامريكية بـ 4 شركات ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية واليونانية وايطاليا والتركية بواقع شركتين لكل منهما، مبينة أن “البقية توزعت على الشركات والبريطانية والروسية (والهولندية- البريطانية) والفرنسية والماليزية بواقع شركة واحدة لكل منها”.

وأشارت سومو الى انها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا”، مشيرة الى ان ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة “هنديان اويل الهندية و وفروموسا الصينية واكسون موبيل الامريكية وبي بي البريطانية وايني الايطالية ,وتوبراس التركية .