انخفاض جديد بأسعار صرف الدولار في العراق

انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد، مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، بعدما سجلت خلال افتتاحها صباح أمس السبت 147.375 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد الى 147.750 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 146,750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.