الصفحة الاقتصادية

أسعار النفط تواصل الصعود


ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، محققة مكاسب للأسبوع الخامس على الترتيب، وذلك بفضل توقعات بشح الإمدادات تقابله زيادة في الطلب.

وحسب "رويترز"، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 75.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، وتتجه صوب تسجيل قفزة 2.9 بالمئة في الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 73.35 دولار للبرميل، وتمضي صوب تحقيق مكسب أسبوعي 2.4 بالمئة.

وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول عند التسوية أمس الخميس.

ونقلت "رويترز" عن محللون أن "التوقعات بشح في السوق العالمية هي العامل الرئيسي الذي يدعم النفط الخام إذ يتعافى الطلب بينما تقيد أوبك+ المعروض".

ومن المقرر أن تجتمع دول "أوبك+" في أول يوليو/تموز المقبل لبحث تخفيف أكبر لتخفيضات إنتاجهم اعتبارا من أغسطس/آب.

 

ويتوقع المحللون أن تعزز أوبك+ الإمدادات بزيادة صغيرة قدرها 500 ألف برميل يوميا في أغسطس، لتضيفها إلى 2.1 مليون برميل يوميا اتفقت على إعادتها للسوق في الفترة من مايو وحتى يوليو.

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