الصفحة الاقتصادية

اسعار الدولار في العراق تسجل انخفاضا جديدا


انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147.300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح امس الاربعاء 147.600 دينار عراقي.

وانخفضت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد الى 147.750 ديناراً عراقياً، واسعار الشراء الى 146.750 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

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