النفط يتجاوز 76 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، ليتجاوز سعر البرميل 76 دولاراً، وذلك للمرة الاولى منذ اكتوبر/ تشرين الاول 2018.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 76.02 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 1.62% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 73.73 دولارا للبرميل بزيادة نسبتها 1.21% عن سعر التسوية السابق.

وجاء الارتفاع مدعوما بتوقعات بتعافي الطلب على الخام وبيانات أظهرت هبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، تجاوزت أسعار النفط، 75 دولارا للبرميل ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر 2018، بعد أن عزز تقرير للقطاع بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة وجهات النظر بشأن شح الإمدادات في السوق مع تنامي السفر في أوروبا وأمريكا الشمالية.