الصفحة الاقتصادية

خام "أوبك" يشارف على اختراق حاجز 71 دولاراً للبرميل


شارف المتوسط الشهري لسعر خامات "أوبك" على اختراق حاجز 71 دولاراً للبرميل خلال شهر يونيو/حزيران 2021 بعدما وصل في نهاية الأسبوع الماضي إلى 70.93 دولاراً بنمو 6% مقارنة مع متوسط السعر المسجل في شهر مايو من العام ذاته وذلك وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط.

أما على المستوى السنوي فقد توقعت المنظمة ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2021 إلى 63.19 دولاراً للبرميل، أي تبلغ 52.4% مقارنة مع 2020.

وتأتي الارتفاعات المسجلة في متوسط سعر خامات «أوبك»، سواء على المستوى الشهري أو السنوي بالتزامن مع القفزات السعرية الكبيرة التي حققتها أسعار الخامات الأخرى، وفي مقدمتها خام برنت الذي قفز في جلسة التسوية أمس «الإثنين» إلى 73.53 دولاراً في حين ارتفع خام غرب تكساس الأمريكي إلى 71.66 دولاراً.

وكان السوق النفطي العالمي قد تلقى دعماً قوياً من زيادة معدلات الطلب على الذهب الأسود بعدما التحسن الكبير في سوق السفر العالمي، والذي جاء أيضاً بدعم ارتفاع وتيرة حملات التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، مما شجع العديد من الدول على رفع القيود على حركة السفر التي فرضتها في وقت سابق.

ومن المتوقع وفقاً للعديد من بيوت الخبرة العالمية ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال الأشهر القادمة مع استمرار الدول في رفع القيود على الحركة، الأمر الذي سينعكس على الأنشطة الاقتصادية في العالم.

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