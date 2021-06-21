الصفحة الاقتصادية

وزير النفط: الاتفاق والتضامن الجماعي في أوبك ساهم باستقرار الأسواق النفطية


أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الاثنين، أن الاتفاق والتضامن الجماعي داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك ساهم باستقرار الأسواق النفطية.

وقال المكتب الإعلامي لوزير النفط في بيان إن "وزير النفط خلال زيارته جناح الوزارة الذي حمل اسم (أوبك في بغداد) بمعرض بغداد الدولي للكتاب إشاد بالدور الكبير والمهم للمنتجين في"أوبك" والمتحالفين معها باستقرار الاسواق النفطية العالمية بعد الازمة التي عصفت باقتصاديات دول العالم وتسببت في ركوده، بسبب تداعيات انتشار كوفيد 19".

وبين الوزير وفقا للبيان، أن "التغيير الايجابي الذي طرأ على الاسواق العالمية جاء بفضل تعاون جميع المنتجين من الاعضاء في منظمة "اوبك" وخارجها عبر تنفيذ اتفاق مبرمج ومدروس لخفض الانتاج النفطي بحسب متطلبات وحاجة السوق، فضلاً عن التداول والتواصل والتنسيق المشترك من اجل وضع الحلول الناجحة للتحديات التي تواجه السوق النفطية".

وأشار إلى "أهمية دور منظمة "أوبك" التي انبثقت من بغداد قبل (60) عاماً في استقرار الاسواق النفطية العالمية، وأن الوزارة مهتمة بالاحتفال بهذه المناسبة في بغداد وفي قاعة الشعب التي استضافت أول اجتماع للمنظمة عام 1960".

 

وبين أن "اللجنة المنظمة وبالتنسيق مع منظمة "أوبك" تقوم بالاعداد والتنظيم الجيد لفقرات ثقافية وفنية وتراثية وفلكلورية توضح أهمية هذه المناسبة التي انطلقت من بغداد دار السلام، فيما قامت اللجنة الاعلامية بالترويج لهذه الاحتفالية في معرض الكتاب من خلال عرض السبوتات والافلام الوثائقية عن "أوبك"، وذلك لأهمية هذه التظاهرة الثقافية التي تحظى باهتمام كبير من الجمهور والمثقفين".

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