اقتصادي: إشاعة رفع الاصفار بحاجة إلى ١٠٠ مليون دينار اذا كانت النوايا صادقة

استبعد الخبير الاقتصادي، ضياء محسن، الاثنين، إمكانية استبدال العملة او رفع الاصفار منها.

وقال محسن، في تصريح لوكالة، /المعلومة/، انه” لو كانت النوايا صادقة للمتمسكين بالسلطة باستبدال العملة او رفع الاصفار منها فهذا يعني اننا بحاجة إلى ١٠٠ مليون دولار لإجراء هذا التغيير الكبير”.

وأكد، ان” حجة القضاء على التزوير في هذه الخطة يحتاج إلى حرق كل الأموال في البنك المركزي وإصدار دينار جديد الا ان هذا الامر مستبعد ومجرد عملية لجس نبض الشارع”.

واشار الى ان” التغيير لن يحدث اي فرق بين القيمة المحلية للدينار العراقي وبين العملات الاخرى”