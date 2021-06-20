الصفحة الاقتصادية

النفط تخطط لاعادة تأهيل مصفى بيجي


أعلنت وزارة النفط، اليوم الاحدن عن خطط لتأهيل الوحدات الانتاجية لمصفى الصمود في بيجي واستئناف الطاقة الانتاجية الكاملة.

وقالت الوزارة في بيان ان "وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس اكد خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة برنامج إعادة تأهيل مصفى الشمال بطاقة 150 الف برميل باليوم حرص وزارة النفط على الاسراع في تنفيذ مشاريع وخطط لتأهيل الوحدات الانتاجية لمصفى الصمود في بيجي واستئناف الطاقة الانتاجية الكاملة".

واضاف يونس انه "استناداً لتوجيهات وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل بالاسراع في وضع برنامج زمني لاعادة اعمار مصفى الشمال فقد تم بحث آليات وبرنامج التأهيل بالجهد الوطني" .

واشار يونس الى ان "الوزارة ومن خلال تشكيلاتها تمكنت من اعادة تأهيل وتشغيل مصفى صلاح الدين ١ و٢ والمصافي الخارجية التابعة لشركة مصافي الشمال، وتعمل حاليا على تطوير الانتاج فيها من خلال اضافة وحدات لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته".

وبين الوكيل ان "الوزارة ستقوم باستثمار طاقاتها وامكانتها الفنية وخبرات العاملين فيها في شركات مصافي الشمال والمعدات الهندسية والمشاريع النفطية والدوائر المعنية في الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي والشركات الاجنبية لإعادة التاهيل واستئناف الانتاج في شركة مصافي الشمال بطاقتها الانتاجية المعهودة".

وحضر الاجتماع المدراء العاملون لشركات مصافي الشمال والمشاريع والمعدات الهندسية والدوائر المعنية في مركز الوزارة.

 

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