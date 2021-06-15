الصفحة الاقتصادية

مؤشرات إقتصادية مرتبكة وتصاعد في أسعار السلع الحياتية..إقتصاد العراق الى أين؟!


 

متابعة ـ يوسف الكاتب ||

 

·        الطبقة” بـ”5″ دولارات ..بيض المائدة يتصاعد والزراعة تفشل

ارتفع سعر البيض في أسواق بغداد والمحافظات العراقية بما فيها إقليم كردستان بشكل ملحوظ، وذلك بعد قرار الحكومة الاتحادية القاضي بمنع استيراد البيض من الخارج، تشجيعا لأصحاب الحقول على الإنتاج المحلي للبيض, فيما اشتكى مواطنون من ارتفاع الاسعار في الاسواق، حيث إن سعر طبقة البيض وصل الى أكثرمن 6 آلاف دينار وكان سابقا يترواح ما بين (3 -4آلاف دينار)، ويشكو أصحاب المحالِّ التجارية من الارتفاع مؤكدين أن الامر خارج سيطرتهم, فيما اتهم مواطنون “تجاراً جشعين” بالوقوف خلف زيادة الاسعار, فهم يستغلون إيقاف الاستيراد ، وتسجيل بحالات أنفلوانزا الطيور لمضاعفة السعر.

·        ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في بغداد وكردستان

ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم كردستان.

وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت ، 150200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها 150100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار  إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150750 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149750 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعاً ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 150300 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 150000 دينار لكل 100 دولار.

·        الذهب يلامس قاع أكثر عن أسبوع بفعل صعود الدولار

ارتفع الدولار 0.1 بالمئة ليحوم قرب ذروة أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يرفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات الأٍبوع الماضي ارتفاعا حادا لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، لكن مسؤولي مجلس الاحتياطي كرروا مرارا أن التضخم مؤقت.

ويتحول الاهتمام الآن لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 يونيو حزيران أملا في مؤشرات بشأن رأي صناع السياسات حيال تصاعد التضخم والسياسة النقدية مستقبلا بصورة أكبر.

وقال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية إن مجلس الاحتياطي قد يمهد لمرونة أكبر تجاه برنامج التيسير الكمي خلال الاجتماع.

واستقرت الفضة عند 27.89 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2773.52 دولار في حين هبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1143.89 دولار.

·        نيكي يرتفع 0.71 بالمئة في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وصعد نيكي 0.71 في المئة إلى 29153.11 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 في المئة إلى 1966.13 نقطة.

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مؤشرات إقتصادية مرتبكة وتصاعد في أسعار السلع الحياتية..إقتصاد العراق الى أين؟!
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