الصفحة الاقتصادية

اسعار الدولار في العراق تسجل ارتفاعا جديدا


سجلت اسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا امام الدولار الامريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة .

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد اليوم، 150.200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي ، بعد ان سجلت امس خلال افتتاحها 150.100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، الى 150.750 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149.750 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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