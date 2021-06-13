العملة اللبنانية تهوي لمستوى متدن جديد مع تفاقم الانهيار المالي

هوت العملة اللبنانية لتنزل عن مستوى مهم وتسجل سعرا متدنيا جديدا مقابل الدولار، اليوم الأحد، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء إلى 15250 ليرة للشراء و15300 ليرة للبيع، لتسجل سعرا متدنيا جديدا، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.

وكانت الليرة قد وصلت إلى هذا المستوى المتدني للغاية في مارس، وترافق ذلك حينها مع احتجاجات شعبية في الشوارع.

ويعاني لبنان من انهيار اقتصادي عنيف يهدد استقراره الاجتماعي، ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.

ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، الذين حيل بينهم وبين حساباتهم منذ العام الماضي، بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا، وما يوازيها بالليرة اللبنانية، بسعر قريب من سعر السوق.

ولكن صندوق النقد الدولي انتقد يوم الخميس مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلا إنه لن يكون لأي منهما مغزى، إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقا.