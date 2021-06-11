انتقادات للحكومة بسبب نظامها المالي وعدم ايجاد حلول للازمات

انتقد عدد من السياسيين، الجمعة، استمرار الحكومة بالنهج الحالي في السياسة المالية التي اتبعتها منذ تسنمها السلطة في البلاد، خصوصا بعد ان قادت البلد الى تدهور كبير وزيادة نسبة الفقر الى 70 بالمئة، رغم تعافي الوضع المالي للحكومة والبنك المركزي وتجاوز اسعار النفط عتبة الـ 70 دولارا للبرميل.

وقال النائب عن كتلة صادقون فاضل الفتلاوي ان “الوضع المالي للحكومة تعافى بشكل كبير، خصوصا بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط خلال الاشهر الماضية، مايحتم على السلطة التنفيذية تعديل اجراءاتها لضمان انصاف الشرائح الفقيرة وتجاوز الازمة الراهنة”.

من جهة اخرى، اوضح النائب عن تحالف الفتح احمد علي لـ /المعلومة/، ان “ العراق يعاني من ارتفاع نسبة الفقر بسبب عدم ادارة الموارد بالشكل الصحيح، حيث تتحمل حكومة الكاظمي مسؤولية التردي الواضح في الوضع المعيشي للمواطن”.

الى ذلك اكد النائب بهاء الدين النوري، ان “سعر صرف الدولار ارتفع كثيرا والحكومة لاتوجد لديها سيطرة عليه، حيث تعتبر ان هذا الارتفاع من الاصلاحات التي قامت بها، في حين ألحق ذلك ضررا كبيرا بالمواطن”.