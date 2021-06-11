الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي العراقي يصدر بياناً هاماً بشأن سعر صرف الدولار


أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، بياناً هاماً بشأن سعر صرف الدولار

وقال البنك في بيان ، "نؤكد ثبات سعر صرف الدولار وعدم وجود أية نوايا لتغييره"، مبينا ان "ما يتم تداوله لا صحة له، إذ أن السعر الذي تم اختياره نهاية عام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية".

وأشار البيان، إلى أن "مبيعاته من العملة الأجنبية تستند إلى استقرار احتياطياته الأجنبية بمستويات ممتازة، حيث تم زيادة تلك المبيعات لتلبية كافة الطلبات المشروعة"، موضحا: "سوف يستقر السعر نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا والتي سيتخذها".

ولفت البيان، الى أن "التصريحات المتعلقة بسعر الصرف إنما يتم ترويجها ليستفيد منها المضاربون وأن للبنك المركزي قنوات اتصال تمثل مصادر المعلومات الرسمية".

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