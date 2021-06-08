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الصفحة الاقتصادية

أسعار الدولار تكسر حاجز 1500 دينار في العراق


اسعار صرف الدولار و العملات العالمية الأجنبية والمعادن الثمينة في الاسواق العراقية.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 150,250

سعر شراء الدولار ⬅️ 149,250

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,300,000 تومان

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,71 دولار

100 باوند ⬅️ 141,41 دولار

100 دولار ⬅️ 860,84 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1891,75 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 70,82 دولار

 

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 68,58 دولار

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الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
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يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
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ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
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