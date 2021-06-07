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الصفحة الاقتصادية

خبير: السياسة الاقتصادية للحكومة ستجعل العراق يعيش على المساعدات الدولية


انتقد الخبير الاقتصادي، حامد الجبوري، الاثنين، السياسة الاقتصادية للحكومة العراقية ، مؤكدا انها ستوصل المواطن الى “الفقر المدقع”

وقال الجبوري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” الإرهاب لا يتميز بكونه القتل والتدمير فقط بل من اوجهه الأخرى التجويع والتفنن في إيصال المواطن لمرحة الفقر المدقع وهذا ما تسير به غرفة المستشارين الاقتصاديين في رئاسة الوزراء”.

وأضاف، الى ان” مستشاري الكاظمي بحاجة الى إعادة تهيئتهم كونهم يحملون فكرا اقتصاديا مدمرا وليس لبناء دولة اقتصادية قوية كما قالوا في الورقة البيضاء”.

وأشار الى ان” سياسة الحكومة في إعادة العوائل الإرهابية والإصرار على تدمير الدولار عملية بوجهين للإرهاب ، والتغاضي عن اقالته مع حكومته ووزرائه سيؤدي بوضع العراق الى العيش على التبرعات الدولية حالها حال مصر والأردن ودول افريقيا الفقيرة”

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